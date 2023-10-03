В центре Челябинска засохли деревья на «аллее памяти»

В Челябинске забыли про «аллею памяти».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», появившаяся год назад в сквере у дворца пионеров и школьников на Алом поле «аллея памяти» почти полностью погибла. Об этом заявили активисты объединения «Эко-standart».

Напомним, в конце сентября прошлого года власти высадили в память о погибших детях Донбасса около 50 молодых саженцев рябины и дуба в сквере на Алом поле. В ходе запланированного рейда общественники нынешней осенью заглянули и сюда. Челябинцы заявляют, что большей частью саженцы погибли и засохли, а за аллеей не ведется никакого. «Создается впечатление, что про нее просто забыли», – сетуют активисты.

«Буквально на днях вся Россия праздновала годовщину присоединения Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, а сегодня мы видим, насколько чиновники почитают «аллею памяти» не на камеру, – заявил представитель объединения. – Саженцы, высаженные год назад, из-за полного отсутствия должного ухода погибли. Отмечу, что саженцы рябины не вызывают особых трудностей по уходу, необходим лишь своевременный полив и пропалывание почвы сразу после высадки. Такая запущенная «аллея памяти» – позор для нашего города».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»