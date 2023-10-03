Челябинка победила в горном ультрамарафоне в Геленджике

Южноуральская бегунья финишировала первой в женском зачете горного ультрамарафона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Антонина Юшина стала победительницей горного забега, который прошел в Геленджике.

Для участников организаторы подготовили дистанции протяженностью 120, 70, 50 и 30 километров, а также забег невест.

На титульной дистанции (120 километров) воспитанница Петра Огородникова показала лучший результат среди женщин – 17 часов 55 минут 16 секунд. Среди мужчин челябинка заняла четвертое место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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