ЮУКЖСИ возглавит замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области

Новым руководителем ЮУКЖСИ станет замглавы регионального минстроя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Челябинской области расторгло контракт с обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями генеральным директором АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций» Владимиром Атаманченко. Эту информацию подтверждает пресс-служба главы региона.

Новым руководителем принадлежащей областным властям компании станет Ильгам Мусин, занимавший до этого должность замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области. С ним заключили контракт на 3 года.

Напомним, Атаманченко задержали в конце прошлой недели. По данным следствия, осенью 2019 года убедил своего подчиненного санкционировать выдачу ему из средств ЮУКЖСМ займа в 10 миллионов рублей. При этом Атаманченко знал, что это сделка компании экономически невыгодна. Но заверил, что в скором времени вернет деньги.

Рассчитаться с корпорацией он обещал до 14 ноября 2020 года. Однако деньги так и не вернул.

В субботу суд принял решение направить Атаманченко под домашний арест.

Ильгам Мусин попал в структуру челябинского минстроя в 2021 году, когда оставил должность начальника управления капитального строительства Магнитогорска и возглавил подведомственное минстрою ОГКУ «Челябоблинвестсврой». В июне 2022 года он занял кресло заместителя министра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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