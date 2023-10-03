В Челябинске трамвай врезался в столб, есть пострадавшие

В Челябинске трамвай сошел с рельсов и врезался в столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня около 14:30 в Ленинском районе на улице Дзержинского. В «ЧелябГЭТ» заявили, что авария произошла из-за плохого состояния рельсов. Пострадала 35-летняя пассажирка.

Отметим, что это не первое ЧП на этом перегоне: в мае текущего года трамвай врезался в столб, потому что под ним лопнул рельс. Ремонт участка намечен только на следующий год.

Челябинск, Софья Артемьева

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