«Нас травят, как тараканов»! Жители Челябинска и пригорода жалуются президенту на регулярные выбросы предприятий

Жители Челябинска и пригорода на фоне визита главы Росприроднадзора собирают подписи под требованием дать им возможность дышать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 октября, состоялся визит главы Росприроднадзора Светланы Родионовой в Челябинск.

Чиновница федерального уровня приняла участие в заседании Научно-технического совета Росприроднадзора в Челябинске, а также посетила вместе с губернатором области Алексеем Текслером Центр экологического мониторинга региона и Челябинский цинковый завод.

Несмотря на, в целом, комплементарный тон в оценке действия региональных властей (по крайней мере, в официальных отзывах), глава экологического ведомства не могла удержаться от критики предприятий, которые не спешат реализовывать экологические программы. Чиновница посулила, что в ближайший год ими займутся более активно. «Мы будем прилагать усилия к неслышащим», – заявила г-жа Родионова.

Кстати, ряд общественников отметили, что, несмотря на масштаб мероприятия, региональные власти не слишком широко его анонсировали.

Между тем, в Челябинске и его пригороде зреет еще одна точка общественного недовольства, связанная с темой экологии и непосредственно курируемым Светланой Родионовой федеральным проектом «Чистый воздух».

Так, в конце сентября инициативная группа начала сбор подписей жителей поселка Аэропорт (Челябинск) и деревни Круглое (Красноармейский район) под обращением к президенту России Владимиру Путину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием приструнить промышленные предприятия Металлургического района областного центра.

«Предприятия, расположенные в Металлургическом районе Челябинска, вновь совершают выбросы, которые накрывают поселок и деревню, – говорят авторы обращения. – Выбросы происходят в течение 2023 года практически каждую ночь с 2:00 до 5:00, дышать в этот момент в доме или на улице просто нечем. Едкий химический запах проникает в дом даже при закрытых дверях через вентиляцию, надышавшихся этой гадостью детей тошнит и рвет, даже у взрослых появляются тошнота и головная боль. С попустительства чиновников Челябинска нас просто травят, как тараканов!»

Южноуральцы требуют провести проверки в отношении тех, кто отвечает за экологическое благополучие региона, и заставить их принять меры к предприятиям, совершающим выбросы.

Кстати, обеспокоенность жителей подтверждают и данные регионального министерства экологии. «В ходе выездного обследования 2 октября 2023 года рядом с производственными площадками «ЧМК» и ООО «Мечел-Кокс» специалисты регионального государственного экологического надзора министерства экологии Челябинской области зафиксировали факт значительного задымления атмосферного воздуха. Кроме того, ощущался резкий запах, характерный для деятельности предприятий металлургического производства», – заявили в пресс-службе ведомства.

Информация о нарушении требований природоохранного законодательства по данному факту будет передана в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для наказания виновных в соответствии с законодательством, пообещали в министерстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»