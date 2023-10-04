4 октября ожидаются следующие события – Челябинск

04.10.2023, среда
-
10:00 – 14:00 Челябинск – Плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов
-
10:00 Челябинск – Брифинг с участием военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова, посвященный начавшейся призывной кампании (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-й этаж)
-
11:00 Челябинск – Экологический час «И дикие, и домашние, все такие важные» ко Всемирному дню защиты животных (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
-
12:00 Челябинск – Открытие выставки, посвященной археологу Геннадию Здановичу (ЧелГУ, ул.Братьев Кашириных, 129, лекционный корпус, 1-й этаж)
-
12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная дебюту БК «Челбаскет» в Суперлиге (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная, 4, 6-й этаж)
-
12:00 Челябинск – Праздничный концерт (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41)
-
12:00 Челябинск – Информационный час, занимательные тесты «Наставники для великих: от няни до коуча» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
12:00 Челябинск – Мастер-класс «Зайчики-побегайчики» со студенческим педагогическим отрядом «Пульс» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
-
13:00 – 16:00 Челябинск – День совместного досуга для бабушек, дедушек и их внуков «Занимательные октябрины»: показ старых фильмов, музыкальный час с винилом «Томная осень», настольные игры и творческие мастер-классы «Веселые пуговки» и «Открытка из осенних листочков» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
15:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная Всемирному дню защиты животных (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
15:00 Челябинск – Встреча «Шахматного клуба четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
-
16:00 Челябинск – Торжественное вручение премии «Спасибо тебе, учитель!» в преддверии Дня учителя (парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
-
16:00 Челябинск – Кинопоказы в рамках II Фестиваля правильного кино, организованного Музеем Победы (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
-
16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube