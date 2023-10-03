Жители Златоуста потребовали отставки мэра

Жители Златоуста потребовали отставки главы города Максима Пекарского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной столь радикальной позиции стала ситуация в ЖКХ города, которую златоустовцы расценивают как коллапс. Свои претензии они изложили в письме главному федеральному инспектору по Челябинской области Денису Чернятьеву.

«Мы, жители района Машзавода Златоуста, собрались сегодня чтобы высказать свои претензии по поводу грязной вонючей воды. У нас самая дорогая вода в Челябинской области, – пишут златоустовцы. – При этом вода у нас уходит – из 100 литров только 40 добирается до жителей, а 60 литров уходят в землю. Трубы дырявые. Мы платим за эту воду. При этом качество водоснабжения крайне низкое – холодная вода грязная, а горячая вода фактически не соответствует ни требованиям по температуре, ни по цветности. Она просто ржавая».

Горожане опасаются, что зимой они могут просто замерзнуть: «Везде гнилые рваные трубы. Есть риск, что можем зимой остаться без отопления и горячего водоснабжения. Горячая вода желто-коричневого цвета, поскольку действует в одном контуре с отоплением и не разделяется. В течение многих лет опять же «Златмаш» предлагал программу раздельного водоснабжения, но ни Жилин, ни Караваев, ни Пекарский не изыскали средства».

Свои претензии горожане подкрепили демонстрацией воды из крана: грязно-коричневая мутная жидкость: «Уже который день такая вода идет», – возмущаются они. И просят: «Денис Николаевич, примите срочно меры. Сделайте все возможное, чтобы поменяли нашу администрацию. Потому что с таким мэром и таким замглавы мы далеко не уедем. Наш город на глазах разваливается. Больница не работает. Молодежь уезжает, потому что нет работы».

Напомним, Максим Пекарский стал главой администрации Златоуста в октябре 2019 года. Карьеру он начинал в правоохранительных органах, потом работал в ТД «Урал», в 2014 году перешел в мэрию, где до декабря 2018 года занимал пост вице-мэра – начальника управления муниципальной милиции. Из-за конфликта с тогдашним главой города Жилиным ушел из администрации и в течение 2019 года работал в компании по производству семечек «Смарт».

Златоуст, Павел Зварзин

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