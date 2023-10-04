В Челябинске снова провалили проект «Безопасные и качественные дороги»

Власти Челябинска вновь провалили исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом заявили в Челябинском региональном отделении Общероссийского Народного фронта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники оценили состояние 14 гарантийных дорог, отремонтированных в 2020-2022 годах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальных контрактов, стоимостью более 800 миллионов рублей.

«Результат обновления за почти миллиард рублей удручающий: ямы, выбоины, трещины, просадка полотна и глубокие колеи», – констатировали представители ОНФ.

Примечательно, что нарушения в ходе дорожных ремонтов по госконтрактам допускаются подрядчиками систематически, отмечают активисты. Каждый сезон общественники выявляют грубейшие нарушения при строительстве и ремонте дорог за счет бюджетных средств.

«По итогам мониторинга был сформирован поадресный реестр нарушений, по которым мы направили обращения главе Челябинска, министру дорожного хозяйства и транспорта региона и в надзорные органы – прокуратуру, главное контрольное управление и контрольно-счетную палату для выполнения проверок», – рассказали в общественной организации.

Активисты требуют привести дорожное покрытие на всех объектах, вошедших в реестр, в нормативное состояние в рамках гарантийного ремонта, а от администрации Челябинска, как главного распорядителя бюджетных средств, – проконтролировать выполнение работы.

Интересно, что еще в конце сентября южноуральские чиновники хвастались повышенными темпами реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Так, по данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, регион сохраняет лидерство в УрФО по площади укладки верхних слоев дорожной одежды, опережая показатели прошлого года: на 18 сентября текущего года на Южном Урале уложено 1 миллион 728 тысяч квадратных метров дорог (75% от запланированного на год), что превышает показатель прошлого года на 116 тысяч квадратных метров.

Впрочем, как убеждаются из года в год южноуральские автомобилисты, много – не значит качественно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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