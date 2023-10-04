В уральской тундре повторно зацвела брусника

На Таганае снова распустила цветы брусника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике второй раз зацвела брусника, что вполне можно считать явлением уникальным. Потому что случилось это в высокогорной тундре Дальнего Таганая к концу сентября.
«Бело-лиловые бутоны рядом со спелыми ягодами заставили распуститься необычно теплые две последние декады месяца. Когда среднесуточные температуры достигали 11,1 градуса по Цельсию при норме 7,8 градуса, а осадков выпало всего 7 миллиметров при норме 22 миллиметра», – отмечают сотрудники парка.
Повторная вегетация других таганайских дикоросов наблюдается регулярно. Почти каждую осень цветет шиповник, а в последние годы в августе-сентябре зацветает лесная земляника, хотя до завязи и плодоношения дело не доходит.
Челябинск, Виктор Елисеев
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