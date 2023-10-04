В Челябинской области двух депутатов районного собрания лишили полномочий

Досрочно прекращены полномочия двух депутатов собрания депутатов Кунашакского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, решение об отставке парламентариев приняли по результатам рассмотрения представления главы надзорного ведомства Кунашакского района.

Районная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции установила, что два депутата районного парламента признаны виновными в мошенничестве при получении выплат. Приговор вступил в законную силу 16 августа текущего года.

«Согласно требованиям федерального законодательства полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, – напомнили в надзорном ведомстве. – В связи с чем прокурором района в адрес председателя собрания депутатов Кунашакского муниципального района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено».

Решением представительного органа полномочия парламентариев прекращены досрочно.

Напомним, в Челябинской области продолжается противостояние между прокуратурой и пятью депутатами городского собрания Копейска. В июне этого года Копейский суд удовлетворил иск прокуратуры города о досрочном лишении полномочий парламентариев-коммунальщиков.

Претензии прокуроров вызвали единоросс Дмитрий Фещак, а также справедливороссы Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Иван Самохвалов и Елена Завражная. По мнению надзорного ведомства, парламентарии нарушили антикоррупционное законодательство, не предупредив коллег о конфликте интересов при обсуждении вопроса о повышении платы за содержание и ремонт жилья.

Депутаты оспорили это решение, но 19 сентября Челябинский областной суд отклонил апелляцию. Теперь они планируют обратиться с жалобой в Седьмой кассационный суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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