Более трех тысяч южноуральцев призовут в ряды вооруженных сил

Солдаты срочной службы из Челябинской области будут служить в двух военных округах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе начавшегося 1 октября осеннего призыва в Челябинской области планируется призвать 3 тысячи 100 человек. Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров.

По словам полковника Максурова, с понедельника, 2 октября, на Южном Урале начали работу 48 призывных комиссий. Из-за подъема заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией у всех призывников будут измерять температуру. Сотрудники военкоматов должны работать только в медицинских масках.

Областной военком подтвердил ранее озвученную представителями Минобороны информацию о том, что в зону СВО, а также вошедшие год назад в состав Российской Федерации Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области срочников направлять не будут. Южноуральцы, призванные осенью текущего года, будут нести службу в Западном и Центральном военных округах.

Первую партию новобранцев планируется отправить к местам несения службы 16 октября.

Напомним, осенний призыв граждан на военную службу начался в России 1 октября. В соответствии с указом президента РФ в вооруженные силы планируется собрать 130 тысяч человек.

Призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет (закон о повышении призывного возраста до 30 лет вступит в силу в следующем году). Продлится осенний призыв до 31 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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