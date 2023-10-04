Водителю автобуса, из двери которого на ходу выпал 13-летний южноуралец, отказали в условном сроке

Приговор челябинскому маршрутчику, «потерявшему» несовершеннолетнего пассажира, вступил в силу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, водитель-иностранец пытался оспорить приговор Калининского районного суда Челябинска, признавшего его в апреле текущего года виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью, и приговорившего к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Тогда суд установил, что в августе 2021 года на остановке общественного транспорта «Улица 40-летия Победы» ПАЗ под его управлением начал движение с незакрытой дверью, в результате чего выходивший из салона 13-летний пассажир выпал из автобуса, получив перелом ноги. От проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. Кроме того, он сбежал с места ДТП.

Иностранец и его защитник обжаловали приговор ввиду чрезмерной суровости, просили заменить реальный срок условным.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отклонила доводы жалобы. Вместе с тем, с учетом возмещенного морального вреда в размере 100 тысяч рублей, приговор изменила, снизив наказание до 2 лет 6 месяцев лишения свободы, в остальной части – приговор оставила без изменения.

Кроме того, судом апелляционной инстанции в полном объеме удовлетворены доводы потерпевшего о взыскании с осужденного представительских и транспортных расходов (молодой человек и его родители живут в Златоусте) в сумме более 300 тысяч рублей. Решением первой инстанции данные требования признавались завышенными и были удовлетворены лишь в размере 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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