Нецелесообразно: экс-вице-мэра Чебаркуля не отпустили из колонии

Суд отказал бывшему высокопоставленному чиновнику Чебаркуля в замене срока в колонии принудительными работами.

Напомним, бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова в мае 2017 года признали виновным в получении взяток, приговорив к 9 годам лишения свободы и штрафу в 11,1 миллиона рублей. Установлено, что в 2010-2012 годах он получил от представителей бизнеса за лоббирование их интересов в общей сложности 4 миллиона рублей.

В 2021 году экс-чиновник уже подавал ходатайство о замене неотбытой части срока принудительными работами, но суд его отклонил. В том же году ему отказали в отсрочке выплаты штрафа, с которым он должен рассчитаться в течение 5 лет после освобождения из мест лишения свободы.

Теперь южноуралец вновь попытался выйти из колонии раньше срока, подав в Кыштымский городской суд ходатайство о замене наказания принудительными работами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство выступило категорически против. По мнению прокуратуры, «осужденный не встал на путь исправления и не принимает достаточных мер для возмещения причиненного вреда». В частности, из суммы штрафа в 11,1 миллиона рублей экс-чиновник погасил на момент рассмотрения ходатайства 287 тысяч рублей.

Суд с учетом мнения прокурора о нецелесообразности удовлетворения ходатайства отказал южноуральцу в замене наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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