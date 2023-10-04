В Челябинске закроют движение трамваев в Ленинский район

Движение трамваев из центра Челябинска в Ленинский район закроют до утра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением асфальтирования на пересечении улиц Горького и Первой Пятилетки, с 20 часов сегодня, 4 октября, до 5 часов 5 октября движение трамваев через данный перекресток будет закрыто.

Трамваи будут направлены по измененным маршрутам:

№5: Автовокзал – Карла Маркса – Депо №1;

№15: ул. Чичерина – ЧЭМК;

№18: ЧМК – ЧЭМК;

№22: ул. Чичерина – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – Трамвайное депо №1.

Внутри Ленинского района будет работать маршрут №12: ул. Чистопольская – ул. Харлова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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