Новые ипотечные ставки повышают привлекательность аренды квартир

Новые ставки по ипотеке сделали невыгодным приобретение жилья на вторичном рынке – гораздо дешевле взять квартиру в аренду. Об этом заявили аналитики ЦИАН, собравшие соответствующие данные по городам-миллионникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после повышения ставик ЦБ до 13% годовых ипотечные ставки на вторичном рынке приближаются к отметке 14,5% – 15%. Эти значения принято определять как заградительно высокие.

«Во всех городах-миллионниках ежемесячные платежи по ипотеке на вторичном рынке выше ставки аренды (в среднем на 80% для «однушек» и 65% для «двушек»), – отмечают эксперты. – Наименее выгодно (по соотношению платежей) покупать однокомнатную квартиру в Казани – здесь платежи по аренде в 2,4 раза дешевле ежемесячного платежа по ипотеке за лот такой же комнатности. Значительный разрыв (в 2 раза и более) в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В Новосибирске и Екатеринбурге ипотека в приблизительно 1,5 раза дороже аренды – это минимальный разрыв в платежах среди миллионников».

В Волгограде разрыв составляет 62%, в Челябинске и Перми – 68%. В остальных городах – от 70% до 90%.

Москва, Игорь Юров

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