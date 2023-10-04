Старикам здесь не место? Южноуральский омбудсмен не будет помогать 94-летней бабушке, оставшейся без пенсии после переезда в Россию

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области развела руками, узнав о проблемах 94-летней пенсионерки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области ничем не сможет помочь пенсионерке, переехавшей из Таджикистана в Россию и получившей российское гражданство. Об этом региональный омбудсмен Юлия Сударенко заявила в своем телеграм-канале.

Напомним, история Надежды Татаренко, больше четверти века проработавшей на предприятии, занимавшемся обогащением урана в Таджикистане, и вернувшейся в Россию, стала известна в сентябре этого года.

Родилась она в 1929 году в Ивановской области. В 1949 году поступила в Химико-технологический техникум в Кинешме, а по его окончании была направлена в Таджикскую ССР, в Чкаловск, на предприятие, занимавшееся обогащением урана, добывавшегося на расположенных поблизости рудниках. Здесь она проработала 27 лет с радиоактивными веществами. Как тогда говорили, всеми силами укрепляя «ядерный щит» СССР.

После развала Советского Союза осталась в Таджикистане. Но дети и внуки постепенно перебрались в Россию, и пожилая женщина осталась одна. В прошлом году внук, переехавший в Челябинск, забрал ее к себе.

Собираясь в Россию, отказалась от пенсии, которую получала в республике. При этом местные чиновники заверили, что пенсию она может оформить в России. Однако Социальный фонд России в назначении выплат отказал.

Надежда Татаренко обратилась в суд Центрального района Челябинска. Там отказ сочли законным, так как между Россией и Таджикистаном действует договор, по которому «страна назначает пенсию на основании страхового стажа, приобретенного на ее территории, в соответствии с ее законодательством». Это значит, что для назначения пенсии в России необходим стаж работы на территории РФ и РСФСР. Причем в действие он вступил буквально через несколько дней после переезда пенсионерки в Россию.

Женщине посоветовали ехать в Таджикистан и оформить там пенсию снова. Но родственники смысла в этом не видят: ее размер в пересчете на рубли равен 2,5 тысячам. Надежда Татаренко хочет обжаловать решение суда первой инстанции. А еще она написала письмо в приемную президента России Владимира Путина.

И, по всей видимости, на президента только и остается надеяться. Во всяком случае, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко в помощи пенсионерке отказала.

«Изучили ситуацию, провели рабочую встречу с представителями Социального фонда. Ей, к сожалению, не получится оказать содействие. По существующему договору между Россией и Таджикистаном пенсию платит страна, ее назначившая, в данном случае – Таджикистан. И не было бы проблем, но в пересчете на рубли она составляет около 2500. Поэтому при принятии таких судьбоносных решений рекомендую сначала получить грамотную консультацию о сложившихся отношениях между государствами», – написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Кому направлена рекомендация, г-жа Сударенко не уточнила. Но вряд ли она адресована чиновникам, занимающимся отношениями между странами СНГ. Остается предположить, что совет омбудсмена предназначен для оказавшихся волею судеб в ближнем зарубежье русским пенсионерам, задумавшимся о возвращении на свою историческую родину.

Челябинск, Виктор Елисеев

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