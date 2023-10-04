Река Урал оказалась на грани экологического бедствия

Река Урал находится на грани экологического бедствия. Об этом заявили в администрации Атырауской области Казахастана.

По словам замглавы региона Жасулана Бисембиева, стабильный объем среднего многолетнего стока реки уменьшился с 9,46 до 4,93 кубических километров, то есть в 2 раза.

«Для экологической реабилитации реки Урал в регионе ведутся дноуглубительные и берегоукрепительные работы. Однако за последние три года русло реки Урал сильно обмелело и сейчас она находится на грани экологического бедствия», – сообщил чиновник.

Проблемы Урала отражаются на состоянии Каспийского моря, куда впадает река: за последние годы фоновый уровень воды понизился на 2 метра, отошел от берега на 25-30 км, и возникла опасность засоления открытых участков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», река Урал является третьей по протяженности рекой Европы (уступает только Волге и Дунаю). Берет начало на склонах вершины Круглая сопка хребта Уралтау в Башкортостане. Протекает по югу Челябинской области, территории Оренбургской области и Казахстана.

В Челябинской области протяженность реки составляет 382,5 километра. Урал отличается «изменчивым характером»: в пределы области попадает недалеко от поселка Волковское как типичная горная река с быстрым течением, ниже Верхнеуральска это совершенно равнинная река, а ниже Магнитогорска – ее путь пролегает в узких скалистых берегах со множеством перекатов. Покидает Челябинской области в районе поселка Первомайский Кизильского района.

Вода Урала используются для водоснабжения населенных пунктов и Магнитогорского металлургического комбината, и обмеление реки грозит серьезными неприятностями.

Челябинск, Павел Зварзин

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