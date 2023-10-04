«Трактор» вчистую проиграл «Салавату». Главный тренер челябинцев отправлен в отставку

«Черно-белые» уступили на домашней арене «Салавату Юлаеву» из Уфы – 0:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч с соседями из Уфы всегда был принципиальным для челябинского клуба. Но сегодня хоккеисты «Трактора» не смогли ничего противопоставить «Салавату».

Уже на восьмой минуте встречи Артем Пименов вывел гостей вперед – 1:0.

На 33-й минуте матча Евгений Бирюков удвоил преимущество уфимского клуба. А в начале третьего периода Вячеслав Лещенко сделал отставание челябинцев уже неприличным – 3:0 в пользу «Славата Юлаева».

На 54-й минуте встречи Артем Пименов оформляет дубли – 4:0, «Трактор» вчистую проигрывает домашнюю встречу.

После окончания игры стало известно, что Анвар Гатиятулин отправлен в отставку с поста главного тренера «черно-белых». Исполнять его обязанности пока будет Алексей Заварухин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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