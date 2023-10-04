«Магнитка» продлила победную серию до трех матчей

Магнитогорский «Металлург» уверенно обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй домашний матч против «Нефтехимика» хоккеисты «Металлурга» начали уверенно, но счет открыли лишь на 11-й минуте первого периода: Илья Хохлов замкнул розыгрыш Никиты Сетдикова и Лукаша Клока, отправив шайбу из своей зоны в ворота гостей – 1:0.

Однако под занавес игрового отрезка Михаил Грасс сравнял счет, и команды отправились на перерыв в полной неизвестности.

Впрочем, на большее хоккеистов «Нефтехимика» не хватило. На 32-й минуте встречи Данила Юров с подачи Никиты Михайлиса и Григория Дронова вновь вывел «Магнитку» вперед. А на 46-й минуте матча Жан-Себастьен Ди установил окончательный счет – 3:1 в пользу магнитогорцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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