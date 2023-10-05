5 октября ожидаются следующие события – Челябинск

05.10.2023, четверг
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10:00 – 18:00 Челябинск – Литературно-исторический экскурс «Имя Победы – Танкоград» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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10:15 Челябинск – Репетиция мюзикла «Алые паруса», премьера которого запланирована на эти выходные (Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки, Пл. искусств, 1)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту ежегодной благотворительной акции «Снеговики-добряки 2023» (Аппарат уполномоченных по правам человека, правам ребенка, защите прав предпринимателей в Челябинской области, ул. Цвиллинга, 51а)
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12:00 Челябинск – Встреча в клубе общения на английском языке «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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13:00 – 16:00 Челябинск – День совместного досуга для бабушек, дедушек и их внуков «Занимательные октябрины»: показ старых фильмов, музыкальный час с винилом «Томная осень», настольные игры и творческие мастер-классы «Веселые пуговки» и «Открытка из осенних листочков» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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13:00 Челябинск – Литературный час «Педагог – не звание, педагог – призвание» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 – 16:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: Справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)
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14:00 Челябинск – Краеведческий час «Батюшка Урал» ко Дню героев Танкограда (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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14:00 Челябинск – Обзор «Об учителях в художественной литературе» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:30 Челябинск –Праздник белых журавлей – мероприятие, посвященное юбилею Расула Гамзатова (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Посадка новых деревьев в ботаническом саду ЧелГУ (ул. Бр. Кашириных, 129, встреча у скульптуры профессора)
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17:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию областного фестиваля профессиональных театров области «Сцена» (театр «Манекен», ул. Пушкина, 64, фойе)
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