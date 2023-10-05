Каждый пятый челябинец игнорирует культурно-досуговые учреждения

Лишь половина жителей Челябинска бывает в театре или кино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чуть больше трети челябинцев в качестве места проведения досуга выбирает кинотеатр. Таковы результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Этот ответ участники исследования выбирали чаще всего: о своих кинопредпочтениях заявили 37,5% респондентов. Среди любителей кино больше, чем в целом по массиву опрошенных, мужчин, молодых челябинцев (18-24 лет) и горожан среднего возраста (25-44 лет), а также тех, кто относит себя к категории высокообеспеченных жителей города, характеризуя уровень своей материальной обеспеченности.

А вот на втором месте оказались те, кто вообще не посещает культурно-досуговые организации (20,5%). Об этом чаще говорили респонденты в возрасте 45-59 лет, челябинцы без высшего образования и те, кто относит себя к малообеспеченным жителям города.

Третье место заняли поклонники театра (19,5%). Интересно, что данную позицию чаще, чем в целом по массиву опрошенных, выбирают обеспеченные на среднем уровне (по самооценке) горожане.

Значительно реже челябинцы посещают спортивные мероприятия и организации (6,8% опрошенных посещают их чаще всего) и концерты, концертные площадки (6,5%). Причем в этих двух группах спорт чаще выбирает молодежь в возрасте 18-24 лет, а культуру – челябинцы старше 60 лет.

Исследование проводилось в апреле 2023 года в форме инициативного опроса жителей Челябинска старше 18 лет методом личного формализованного интервью. Всего было опрошено 700 респондентов из всех семи районов областного центра. Статистическая погрешность данных +4,0%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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