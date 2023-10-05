В Челябинской области чиновника наказали за гибель ребенка в реке

В Ашинском районе после гибели школьника в реке привлекли к ответственности чиновника местной администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Аши завершило проверку, начатую после трагедии, произошедшей в июле этого года в поселке Вороново.

6 июля в реке Сим утонул во время купания в неустановленном месте 9-летний мальчик. В ходе проверки выяснилось, что аншлагов, запрещающих купание, на этом участке побережья установлено не было. Это стало одной из причин трагедии, пришли к выводу в прокуратуре.

«Отсутствие знаков о запрете купания существенно влияет на уровень безопасности людей на водных объектах и приводит к массовым нарушениям гражданами запрета о купании в необорудованных местах», – отметили в надзорном ведомстве.

Прокурор направил главе Ашинского района представление об устранении нарушения закона.

По результатам его рассмотрения муниципальные власти утвердили План мероприятий по охране жизни людей, предупреждению ЧС и ликвидации их последствий на водоемах Ашинского муниципального района на 2023-2024 годы, создали рабочую группу по проведению рейдов на водных объектах. В местах, наиболее опасных для купания, установлено 25 запрещающих знаков.

Кроме того, чиновника администрации, который должен был курировать вопросы обеспечения безопасности на водоемах, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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