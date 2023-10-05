В Челябинске 12-летний ребенок выпал из окна школы

В одной из школ Челябинска ребенок ученица выпала из окна.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одной из школ Металлургического района областного центра.
12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа образовательного учреждения.
В настоящий момент полиция проводит доследственную проверку, устанавливая обстоятельства происшествия.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube