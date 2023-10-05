В Челябинске 12-летний ребенок выпал из окна школы

В одной из школ Челябинска ребенок ученица выпала из окна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одной из школ Металлургического района областного центра.

12-летняя девочка выпала из окна третьего этажа образовательного учреждения.

В настоящий момент полиция проводит доследственную проверку, устанавливая обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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