В Челябинске брат с сестрой превратили квартиру в девятиэтажке в помойку с кошками

В Челябинске приставы выселили жильцов, поселивших в квартире 40 кошек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области, в Челябинске под контролем судебных приставов освобождено муниципальное жилье, находящееся в антисанитарном состоянии, в котором компанию двум жильцам составляли около 40 кошек.

В квартире, расположенной в девятиэтажке на улице Шуменской в Тракторозаводском районе областного центра несколько лет жили брат с сестрой – 63-летний мужчина и 52-летняя женщина. «Пожить» их пустил челябинец, которому ранее городская администрация предоставила это жилье по договору социального найма.

С того момента, как в квартире появились брат с сестрой, жизнь всех соседей значительно поменялась в худшую сторону. Жильцы тащили в помещение всякий мусор, и скоро оно стало источать сильный зловонный запах. Ситуацию усугубляла чрезмерная привязанность парочки к животным: с контейнерных площадок они приносили в квартиру кошек, их количество постоянно увеличивалось, и это также не способствовало чистоте и свежести воздуха.

На протяжении нескольких лет измученные соседи жаловались на брата с сестрой в мэрию и администрацию Тракторозаводского района. Претензии были и у управляющей компании, в чьем ведении находится дом: в УК отмечали, что в жилье не проводится никаких ремонтных мероприятий, что на квартире «висит» задолженность по оплате коммунальных платежей порядка 80 тысяч рублей. Власти неоднократно информировали жильцов о необходимости привести квартиру в пригодное для проживания состояние, но понимания не встречали. В итоге на горожан подали в суд.

Рассмотрев иск администрации и КУИЗО города, суд пришел к выводу, что ответчики используют жилое помещение не по назначению, а для сбора мусора, в настоящее время квартира не отвечает техническим и санитарно-гигиеническим требованиям, числится задолженность по оплате коммунальных платежей более шести месяцев, нарушаются права соседей. Вследствие этого суд принял решение выселить челябинцев из этого помещения.

Но и судей жильцы проигнорировали, после чего в Тракторозаводском районном отделении судебных приставов были возбуждены исполнительные производства. Несколько раз сотрудники ФСПП пытались пообщаться со своими клиентами, но те не открывали им дверь. Вручить необходимые процессуальные документы удалось, организовав едва ли не круглосуточное дежурство в подъезде.

В назначенный день процесс выселения контролировали как сотрудники ГУФССП России по Челябинской области, так и представители власти, а также коммунальных служб. Учитывая, что квартира представляла собой один большой «кошкин дом», на мероприятие пригласили представителей организации, занимающейся помощью животным и согласившейся принять четвероногих. Для перемещения нескольких десятков кошек к месту новой жизни – чистому, ухоженному и безопасному – специалисты использовали специальные комфортные переноски. Главные же фигуранты этой истории отправились по адресам регистрации, где жили до того, как поселились в доме по улице Шуменской.

Исполнительные производства, касающиеся выселения, в их отношении окончены, но у судебных приставов остается ряд других вопросов. В частности, по взысканию коммунальной задолженности, исполнительских сборов и нескольких штрафов ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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