Экс-директора ХК «Трактор» оштрафовали за наркотики

В Челябинске закончился судебный процесс над бывшим спортивным директором «Трактора», обвинявшимся в незаконном обороте наркотиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал экс-директора по спортивному развитию хоккейного клуба «Трактор» Александра Шинина виновным в незаконном обороте наркотических средств.

39-летнего менеджера челябинских хоккеистов задержали в июле текущего года при покупке 7,27 грамма мефедрона. После того, как о задержании Шинина стало известно, в ХК «Трактор» заявили об увольнении менеджера.

Челябинец признал свою вину и активно помогал следствию. В итоге гособвинитель потребовал приговорить спортсмена к трем годам лишения свободы условно.

Суд приговорил Шинина к уплате штрафа в 300 тысяч рублей.

Александр Шинин – воспитанник челябинской школы хоккея. Спортивную карьеру начал в 2001 году в «Тракторе» в качестве игрока защиты, но уже в следующем сезоне перешел в череповецкую «Северсталь». Именно с этими двумя клубами и была связана вся его спортивная судьба. В 2019 году Шинин завершил карьеру игрока. Последние четыре сезона он выступал за ХК «Трактор».

После этого экс-хоккеист получил пост в системе хоккейного клуба, став директором по спортивному развитию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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