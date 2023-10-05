Хорошо подготовились: в Челябинске снова массово отключают горячую воду

В трех районах Челябинска от горячего водоснабжения отключили почти три сотни домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 5 октября, воду отключили в многоквартирных домах и социальных учреждениях в Ленинском, Калининском и Тракторозаводском районах областного центра. Эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии Челябинска.

По данным администрации города, в Ленинском районе компанией «УСТЭК-Челябинск» 5 октября в 9:00 в связи с ремонтными работами отключено горячее водоснабжение в 109 многоквартирных домах, 9 социальных учреждениях, а также в 154 частных домах. Срок завершения работ – 6 октября 2023 года.

МУП «ЧКТС» проводит ремонтные работы в Калининском районе, срок завершения – 5 октября. Горячее водоснабжение отключено в 13 жилых домах и 2 соцобъектах.

В Тракторозаводском районе МУП «ЧКТС» проводит работы по улице Первой Пятилетки. До вечера сегодняшнего дня, 5 октября, от горячего водоснабжения отключен один жилой дом по адресу: Первой Пятилетки, 31.

Интересно, что 3 октября в Челябинске официально начался отопительный сезон. Накануне этого дня, 2 октября, в ходе аппаратного совещания чиновники бодро отчитались о полной готовности города к зиме. Тогда, по данным городских властей, горячей воды не было лишь в девяти многоквартирных домах. Правда, уже на следующий день, 3 октября, в пресс-службе мэрии заявили, что горячее водоснабжение отсутствует в 22 домах, из них в 18 зданиях – из-за аварии. Теперь речь идет почти о трех сотнях домов, причем почти половина из них – многоквартирные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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