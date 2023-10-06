6 октября ожидаются следующие события – Челябинск

06.10.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Открытие нового отделения в Челябинской областной психоневрологической больнице накануне Дня психического здоровья (ул. Кузнецова, 2а, кор. 1)
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11:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Концерт в честь Международного Дня пожилых людей (ДК железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)
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12:00 Челябинск – Уличная акция «Уж небо осенью дышало» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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13:00 – 16:00 Челябинск – День совместного досуга для бабушек, дедушек и их внуков «Занимательные октябрины»: показ старых фильмов, музыкальный час с винилом «Томная осень», настольные игры и творческие мастер-классы «Веселые пуговки» и «Открытка из осенних листочков» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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13:00 Челябинск – Познавательная программа «Город-труженик, город-броня» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – Открытое занятие Всероссийского проекта «Урок Цифры» по теме «Искусственный интеллект в отраслях» для учеников 9-11 классов (СОШ №68, ул. Вагнера, 70-а)
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14:00 Челябинск – Краеведческий час «Батюшка Урал» ко Дню героев Танкограда (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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15:00 Челябинск – Встреча «Шахматного клуба четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» для любителей настольных игр (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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17:00 Челябинск – Пресс-показ подготовки к выставке Музеев Московского Кремля (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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