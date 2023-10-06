«Удаленная работа» обошлась уралочке в 50 тысяч рублей

Жительницу Кыштыма обманули на сайте для поднятия рейтингов мобильных приложений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Кыштыма обратилась 23-летняя местная жительница, которая, пытаясь заработать в сети интернет, попалась на уловки мошенников.

Девушка рассказала, что ей в одном из мессенджеров пришло сообщение с предложением о дополнительном заработке. Она перешла по указанной ссылке и попала на сайт для поднятия рейтингов различных приложений. Пройдя регистрацию и указав данные своей банковской карты, горожанка прошла бесплатное обучение и приступила к «работе».

Для заработка необходимо было проходить задания, а свою «зарплату» можно было увидеть на личном счету на сайте. При этом вывести деньги на свой банковский счет можно было только выполнив 45 заданий. Однако на сайте могло в любой момент появиться окошко с надписью «комбо-задание». В этом случае с баланса заработанных средств списывалась определенная сумма, которую случайным образом выбирала сама платформа, а чтобы вновь пополнить баланс, требовалось внести свои, реальные, деньги.

Жительнице Кыштыма такое «комбо» выпадало очень часто, и девушка пополняла баланс, переводя свои деньги. Когда эта сумма превысила 50 тысяч рублей, девушка поняла, что не зарабатывает, а только тратит свои личные сбережения, а сайт является мошенническим, после чего обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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