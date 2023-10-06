Коммерсанты отправили в детский сад «волшебную» свинину

В один из детских садов Челябинска поставили небезопасное мясо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, нарушение сотрудники ведомства обнаружили в ходе анализа данных, внесенных в информационную систему ФГИС «Меркурий».

Выяснилось, что 4 октября 2023 года коммерческая фирма направила в один из детских садов Челябинска 63 килограмма бескостного свиного окорока. По ветеринарным сопроводительным документам, замороженное мясо было произведено АО «Комбинат пищевой «Хороший вкус» (Свердловская область).

Но при дальнейшем анализе выяснилось, что при производстве продукции происходили самые настоящие чудеса: из 5 тысяч 998 килограммов мяса свинины в полутушах на кости предприятие выработало ровно столько же бескостного мяса (окорока).

«Продукция с потерей прослеживаемости и не отвечающая ветеринарно-санитарным правилам и нормам, выпущенная с нарушением требований технических регламентов Таможенного союза, может причинить вред здоровью», – подчеркивают в Россельхознадзоре.

Ведомство предложило администрации дошкольного учреждения временно изъять продукцию и принять меры по изолированному хранению. Заключение о дальнейшем ее использовании дадут после проведения лабораторных исследований.

Кроме того, управлением Россельхознадзора уполномоченное лицо компании-поставщика, допустившее нарушение, получило предупреждение во ФГИС «Ветис.Паспорт».

Челябинск, Виктор Елисеев

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