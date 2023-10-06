В Челябинской области движение по региональной трассе закроют на два часа

Движение по южноуральской трассе закроют из-за спортивного мероприятия.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ограничения связаны с проведением региональной федерацией легкой атлетики марафонского пробега «Путь к роднику».
В субботу, 7 октября, на территории Кыштыма ограничивается движение транспорта по автомобильной дороге регионального значения Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты, участок км 22 – км 31.
Поехать по трассе с 11:00 до 13:00 будет невозможно.
Челябинск, Виктор Елисеев
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