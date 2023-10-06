В Челябинске из-за аварии без отопления остался целый район

Металлургический район Челябинска остался без горячего водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопление и горячая вода были отключены в ночь на пятницу, 6 октября. Причиной стала авария на ТЭЦ-3, принадлежащей ПАО «Форвард Энерго».

По словам горожан, ночью они почувствовали резкое увеличение температуры в отопительных системах. Через какое-то время батареи полностью остыли.

«На Челябинской ТЭЦ-3 произошел инцидент, связанный с повышением давления в напорном трубопроводе теплосети по причине возникшей неисправности регулятора давления теплосети. Для устранения дефекта незамедлительно организованы восстановительные работы», – заявили представители энергетической компании.

В настоящее время без горячего водоснабжения остается весь Тракторозаводский район. Кроме того, снижены параметры теплоносителя для жителей северо-запада областного центра. Частично остаются без отопления жители Металлургического района.

По информации диспетчера управления ЖКХ города, устранить аварию должны ориентировочно сегодня до 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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