В отношении мэрии Верхнего Уфалея возбудили уголовное дело из-за канализационных потопов

Чиновники администрации уральского города стали фигурантами «коммунального» уголовного расследования.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, внимание следователей привлекли жалобы жителей Верхнего Уфалея в социальных сетях.

Южноуральцы рассказали, что их многоквартирные дома находятся в ненадлежащем состоянии и представляют угрозу их жизни и здоровью. Так, крыши в зданиях протекают, в квартирах и подъездах от сырости расплодилась плесень, систематически подтапливаются подвалы и придомовая территория.

Несмотря на многочисленные обращения жильцов, местные власти бездействовали.

После жалоб возбудили уголовное дело по признакам халатности.

«По версии следствия, с 1 января 2022 года по настоящее время должностными лицами администрации Верхеуфалейского городского округа не принимаются меры по надлежащему содержанию и обслуживанию ряда многоквартирных жилых домов, в том числе своевременной прочистке канализационных коллекторов, в результате чего происходит их прорыв и затопление подвалов подъездов домов и прилегающих к ним участков местности сточными и канализационными водами, что влечет существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Активных действий по устранению подтопления, своевременному водоотведению не производится», – заявили в силовом ведомстве.

В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и круга ответственных лиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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