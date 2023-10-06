«Средний» житель Челябинской области владеет тремя банковскими картами

На Южном Урале объем операций по банковским картам вырос на 13%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ России по Челябинской области, за шесть месяцев 2023 года жители региона совершили 761 миллион операций с использованием платежных карт. Общая сумма транзакций превысила 1 триллион рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций выросло на 14%, сумма на 13%.

Большая часть суммарного объема операций южноуральцев – 77% – пришлась на безналичные платежи: оплату товаров и услуг, переводы с карты на карту, пополнение электронных кошельков и благотворительные взносы.

Кроме того, жители региона активно использовали расчеты по банковским картам в интернете. Количество таких платежей увеличилось на 8%, до 207 миллионов рублей. Сумма выросла почти на 17% и превысила 650 миллиардов рублей.

За полгода число выпущенных в регионе платежных карт выросло на 11%, составив порядка 9 миллионов штук. На каждого жителя области приходится в среднем три банковские карты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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