Перед судом предстанут трое карталинцев, изнасиловавших и убивших знакомого

Трое жителей Карталинского района ответят в суде за убийство с особой жестокостью.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Карталинского района – женщины и двух мужчин, обвиняемых в убийстве и насильственных действиях сексуального характера.
По версии следствия, в сентябре 2022 года южноуральцы пробрались в дом к знакомому, с которым у них не сложились отношения, напали на спящего неприятеля, связали руки и ноги, поместили в багажник автомобиля и вывезли в лес. Здесь его принялись избивать, нанеся не менее 35 ударов руками, ногами и деревянной палкой по голове и телу.
Кроме того, один из нападавших, чтобы побольше унизить мужчину, надругался над ним.
После этого жертву облили горючим и подожгли. Смерть мужчины наступила в результате термического ожога.
Карталинцев задержали непосредственно после убийства и отправили в СИЗО.
Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.
За содеянное женщине грозит до 20 лет лишения свободы, мужчинам – вплоть до пожизненного заключения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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