В челябинском автобусе школьницу прижало дверью

Девятилетнюю челябинку прижало дверью в автобусе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в четверг, 5 октября, в автобусе, следовавшем по маршруту №51. Об этом рассказала мать школьницы.

По словам женщины, девятилетняя школьница была вместе с бабушкой. «В момент посадки в автобус №51 на остановке «Улица Курчатова» в сторону АМЗ водитель тронулся с открытыми дверьми, после чего прижал ребенка дверью. Дочери защемило спину. Только благодаря верхней одежде повреждений нет, но она сильно испугалась, – цитирует 74.ru мать девочки. – После предъявления претензий водитель попросту остановился и требовал, чтобы бабушка и ребенок вышли из автобуса, только тогда он продолжит движение по маршруту».

Бабушка, сопровождавшая школьницу, сняла, как после инцидента водитель разговаривает по телефону, несмотря на требования пассажиров продолжить движение.

Впрочем, представители ОГУ «Организатор перевозок Челябинской области» заявляют, что на видео запечатлен момент разговора водителя автобуса с диспетчером: мужчина сообщил, что зажал ребенку спину, и советовался, как ему поступить дальше: останавливать движение или ехать дальше. При этом в компании-перевозчике отрицают, что водитель требовал, чтобы пострадавшая девочка и ее бабушка покинули салон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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