Движение в Ленинский район Челябинска закроют на неделю

С воскресенья закроется движение трамваев в Ленинский район Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», в связи с ремонтом трамвайных путей на кольце «Улица Харлова», с 23 часов 8 октября до 5 часов 16 октября закрывается движение трамваев в Ленинском районе.

Движение трамваев будет организовано:

маршрут №18 – ЧМК – ул. Горького – ЧТЗ;

маршрут №22 – ул. Чичерина – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ЧТЗ.

Дополнительно, по улице Дзержинского между остановок «ТРК «Аврора» и «ЗЭМ» будет организовано движение трамвая-челнока по северному пути в период с 6:00 до 22:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

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