После ночной аварии в Челябинске без тепла остаются больше 200 домов

В Челябинске энергетики перенесли сроки полного запуска отопления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, срок окончания восстановительных работ перенесли на утро субботы, 7 октября.

Напомним, авария на Челябинской ТЭЦ-3 произошла в ночь на сегодня, 6 октября. В результате без отопления и горячей воды остались жители Тракторозаводского, а также части Металлургического районов областного центра. На северо-западе энергетики снизили температуру теплоносителя.

«Сегодня в 00:20 произошло отключение оборудования ЧТЭЦ-3, возникли неисправности регулятора давления теплосети, что вызвало отключение насосов на Северо-западной котельной», – пояснили в региональном минстрое.

По данным ведомства, на 17:30 без теплоснабжения остаются 237 жилых домов в Металлургическом районе (южная часть) и 21 жилой дом в Тракторозаводском районе.

Ориентировочный срок завершения аварийно-восстановительных работ – 6 часов 7 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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