ФАС: Картельные сговоры наносят России огромный экономический ущерб

Картельные сговоры наносят России огромный экономический ущерб: только в сфере государственных и муниципальных закупок это до 2% ВВП в год, или около 3 трлн рублей. Такие цифры привел глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний размер ущерба от соглашений на торгах составляет 20% – 22% от начальной цены контракта.

Поэтому ФАС уделяет особое внимание пресечению антиконкурентных соглашений на торгах при реализации нацпроектов. Еще одна серьезная проблема – борьба с ценовыми сговорами на социально значимых товарных рынках.

Такие сговоры влияют на доступность и стоимость жизненно важных товаров для населения, подчеркнул Шаскольский.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»