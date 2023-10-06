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Пятница, 6 октября 2023, 18:15 мск

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ФАС: Картельные сговоры наносят России огромный экономический ущерб

Картельные сговоры наносят России огромный экономический ущерб: только в сфере государственных и муниципальных закупок это до 2% ВВП в год, или около 3 трлн рублей. Такие цифры привел глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний размер ущерба от соглашений на торгах составляет 20% – 22% от начальной цены контракта.

Поэтому ФАС уделяет особое внимание пресечению антиконкурентных соглашений на торгах при реализации нацпроектов. Еще одна серьезная проблема – борьба с ценовыми сговорами на социально значимых товарных рынках.

Такие сговоры влияют на доступность и стоимость жизненно важных товаров для населения, подчеркнул Шаскольский.

Москва, Игорь Юров

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