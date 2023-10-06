Сотрудник ФСИН убил коллегу своим весом

В Челябинской области расследуют уголовное дело по факту гибели сотрудника ГУФСИН.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла зимой: 37-летнего лейтенанта внутренней службы пригласили на вечеринку по поводу повышения в звании нескольких коллег. Во время застолья он несколько раз выяснял отношения с прапорщиком.

Когда праздник закончился, мужчины продолжили спор на улице и даже пытались драться, но поскольку были изрядно пьяны, оба упали: лейтенант на землю, прапорщик сверху. Из обнаружил сотрудник кафе, в котором проходила вечеринка. Когда приехала «скорая», оказалось, что прапорщик спит, а лежащий под ним лейтенант умер, причем часа три назад.

Патологоанатом выдал заключение: причиной смерти стало переохлаждение. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Однако вдова лейтенанта с такой формулировкой не согласна и требует переквалифицировать статью на 105 УК «Убийство». Женщина заявляет: если бы прапорщик не лежал на ее муже и не удерживал его, тот бы мог встать и не замерз бы. Кроме того, прапорщик имеет связи среди судей, «что, по мнению супруги покойного, может помочь ему и вовсе избежать наказания», – пишет telegram-канал Shot.

Челябинск, Павел Зварзин

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