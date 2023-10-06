Южноуральская учительница занималась сексом со школьником

Педагога одной из южноуральских школ задержали за сексуальную связь с учеником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным правоохранительных органов, учительнице 26 лет, школьнику – 15. Половой контакт произошел еще в мае, но известно об этом стало сейчас.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ. Учительнице грозит до 4 лет лишения свободы и запрет на преподавательскую деятельность на срок до пяти лет, пишет Ura.ru.

Челябинск, Павел Зварзин

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