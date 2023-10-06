«Металлург» продлил победную серию до четырех матчей

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Салават Юлаев» из Уфы – 6:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы открыли счет на 6-й минуте после броска Никиты Гребенкина, получившего шайбу от Михаила Грасса.

Во втором периоде хозяева упрочили преимущество: на 28-й минуте встречи отличился Никита Михайлис. А за 12 секунд до перерыва Александр Петунин сделал счет 3:0.

Лишь в третьем игровом отрезке гости бросились отыгрываться. Сначала на 43-й минуте Егор Сучков размочил счет. А через пять минут после броска Ивана Дроздова бывшие в меньшинстве уфимцы сокращают отставание до одной шайбы – 2:3.

Но хрупкая надежда сохранялась у «Салавата» лишь 20 секунд. Именно столько времени понадобилось магнитогорцам, чтобы забить четвертую шайбу – Никита Гребенкин оформил дубль.

На 55-й минуте матча после броска Романа Канцерова счет становится 5:2. 15 секунд спустя гостям удается отквитать еще одну шайбу, отличается Данил Алалыкин.

Однако на большее уфимцев не хватает. А на последней минуте встречи Никита Гребенкин оформляет хет-трик – 6:3 в пользу «Магнитки», это четвертая подряд победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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