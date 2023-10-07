7-9 октября ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Встреча «Барышни с сюрпризом» (все о матрешке: приемы техники, характерные для разных народов) в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)