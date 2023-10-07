7-9 октября ожидаются следующие события – Челябинск

07.10.2023, суббота
-
09:30 Челябинск – Старт автопробега в рамках праздничного мероприятия «Команда Путина», приуроченного ко дню рождения Президента России (площадка у проходной ЧТЗ, пр. Ленина, 3, финиш у Площади науки, пр. Ленина, 86)
-
09:45 Челябинск – Старт турнира по спортивному ориентированию «День героев», приуроченного ко Дню героев Танкограда (лыжная база ПКИО им. Гагарина, ул. Лесопарковая, 2а)
-
10:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Желанница» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
10:30 Челябинск – Клуб «Шахматный рыцарь»: обучение игре в шахматы (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
-
11:00 Челябинск – Открытая тренировка спортивных сборных команд Челябинской области по боксу в рамках праздничного мероприятия «Команда Путина» (Площадь науки, пр. Ленина, 86)
-
11:00 Челябинск – Всероссийская просветительская акция «Исторический кроссворд» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
11:30 Челябинск – Встреча с художником-керамистом Александром Пуриком «Язык современной скульптуры и керамики» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, Зал искусств)
-
11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
-
13:15 Челябинск – Время настольных игр (Студенческий центр ЮУрГУ, пр. Ленина, 80, вход с торца здания)
-
13:15 Челябинск – Время настольных игр (ЧелГУ, главный корпус, ул. Братьев Кашириных, 129, ауд. 111)
-
14:45 Челябинск – Первый матч баскетбольного сезона Суперлиги в Челябинске: «Челбаскет» – «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской, Свердловский пр., 59)
-
15:00 Челябинск – Настольные игры «Играем в нарды» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
-
15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
16:50 Челябинск – Показ фильма-повести об Алексее Балабанове (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
-
18:00 Челябинск – Показ спектакля – трагикомедия «Пап Кихот» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, Дебаркадер)
08.10.2023, воскресенье
-
10:00 Челябинск – Чемпионат по Спидкубингу: соревнования по сборке кубика Рубика на скорость (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
11:00 Челябинск – Встреча «Барышни с сюрпризом» (все о матрешке: приемы техники, характерные для разных народов) в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
-
13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
15:00 Челябинск – Показ фильма-повести об Алексее Балабанове (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
-
15:00 Челябинск – Творческие диалоги «Гитара по кругу» в клубе авторской и бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
09.10.2023, понедельник
-
10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube