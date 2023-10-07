Последствия аварии на Челябинской ТЭЦ-3 до сих пор не устранили

Запуск тепла в дома челябинцев снова отложили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по состоянию на 9:30 сегодня, 7 октября, без тепла и горячего водоснабжения остаются 237 жилых домов в южной зоне Металлургического района, а также 6 домов в Тракторозаводском районе областного центра.

«По информации, полученной от ПАО «Форвард Энерго», ремонтные работы на ЧТЭЦ-3 продлены до 12 часов 7 октября, – заявили представители городской администрации. – Все службы теплосетевых и управляющих компаний работают, готовы к запуску и устранению повреждений, которые могут возникнуть при запуске».

Напомним, авария на ТЭЦ-3 произошла в ночь на пятницу, 6 октября. В результате без отопления и горячей воды остались жители Тракторозаводского, а также части Металлургического районов областного центра. На северо-западе энергетики снизили температуру теплоносителя.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»