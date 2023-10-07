«Трактор» начинает уверенной победой свою эру «после Гатиятулина»

В Омске челябинский «Трактор» выиграл у местного «Авангарда» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч в Омске стал первой игрой «черно-белых» после отставки главного тренера Анвара Гатиятулина.

И первым матчем в сезоне, когда челябинцам удалось забить четыре шайбы.

Открыли счет на 20-й минуте встречи хоккеисты «Трактора»: Чарльз Робинсон с толком распорядился полученной от Альберта Яруллина шайбой – 1:0.

На 25-й минуте матча Максим Шабанов делает счет 2:0 в пользу «Трактора». А через 71 секунду Сергей Калинин утраивает преимущество гостей, после чего омичи меняют вратаря. На 27-й минуте игры после броска Михаила Гуляева «Авангарду» удается размочить счет – 1:3. И голевая десятиминутка сменяется почти получасом безголевой засухи.

Лишь после того, как на последних минутах матча хозяева заменяют вратаря шестым полевым игроком челябинцы ставят уверенную точку в матче: за минуту и 18 секунд до сирены Егор Попов отправляет в пустые ворота омского клуба четвертую шайбу.

Итог – 4:1 в пользу «черно-белых», неплохое для Алексея Заварухина начало на посту исполняющего обязанности главного тренера «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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