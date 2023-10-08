В Челябинске десятки домов третий день остаются без отопления

К утру воскресенья горячее водоснабжение вернулось не во все дома Металлургического района Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по состоянию на утро воскресенья, 8 октября, без тепла и горячего водоснабжения остается 41 жилой дом в южной зоне Металлургического района.

«По информации, полученной от ПАО «Форвард Энерго», ремонтные работы на ЧТЭЦ-3 завершены, – уточнили представители городских властей. – Теплоснабжающие организации проводят проверку теплотрасс».

Напомним, авария на ТЭЦ-3 произошла в ночь на пятницу, 6 октября. В результате без отопления и горячей воды остались жители Тракторозаводского, а также части Металлургического районов областного центра. На северо-западе энергетики снизили температуру теплоносителя.

Уже в пятницу, 6 октября, в ряде домов и социальных учреждений были зафиксированы порывы на внутренних сетях отопления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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