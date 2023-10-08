Пожилая челябинка пыталась поджечь военкомат

В Челябинске пенсионерка бросила «коктейль Молотова» в здание военкомата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером субботы, 7 октября, у здания, в котором расположен военный комиссариат Челябинской области.

68-летняя челябинка подошла к железной двери учреждения и бросила в нее бутылку с зажигательной смесью. Женщину не смутило даже то, что поблизости находился сотрудник ДПС.

Увидев происходящее, инспектор бросился тушить огонь и задержал пенсионерку. Здание военкомата не пострадало.

В полиции женщина рассказала, что поджечь военный комиссариат ее попросили неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ.

Оказалось, вот уже несколько дней челябинку обрабатывают телефонные мошенники, действующие с сопредельной территории. Сначала пенсионерка по их настойчивым рекомендациям продала квартиру в центре города, перечислив деньги аферистам. После этого взяла в кредит 400 тысяч рублей, также отправив их своим собеседникам.

Через какое-то время с ней связались вновь, представились сотрудниками ФСБ, рассказали, что задержали обманувшего ее мошенника и направили его в военкомат. После чего дал задание поджечь здание.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении челябинки уголовного дела по факту поджога.

Челябинск, Виктор Елисеев

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