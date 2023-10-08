На приведение теплоснабжения в норму после аварии на ЧТЭЦ-3 уйдет до полутора суток

В мэрии Челябинска рассказали, сколько потребуется коммунальщикам на восстановление нормального теплоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во все дома, попавшие под отключение после аварии на ТЭЦ-3, запущено отопление и горячее водоснабжение.

«В настоящее ведется регулировка параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения силами управляющих компаний в южной зоне Металлургического района. На эти работы может уйти от нескольких часов до полутора суток. В Тракторозаводском все параметры восстановлены», – уточнили представители городских властей.

Напомним, авария на ТЭЦ-3 произошла в ночь на пятницу, 6 октября. В результате без отопления и горячей воды остались жители Тракторозаводского, а также части Металлургического районов областного центра. На северо-западе энергетики снизили температуру теплоносителя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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