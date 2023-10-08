«Магнитка» потерпела сокрушительное поражение от «Салавата»

Магнитогорский «Металлург» дома крупно проиграл «Салавату Юлаеву» из Уфы – 2:6.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разгром магнитогорцев на их собственной арене начался в первом периоде встречи.

На 8-й минуте матча Данил Башкиров замкнул розыгрыш Павла Коледова и Данила Алалыкина – 1:0 в пользу гостей. Пять минут спустя Артем Пименов удвоил преимущество уфимцев, а еще через две минуты Владислав Ефремов сделал счет 3:0. Наконец, на 17-й минуте первого периода Данил Башкиров увеличивает отрыв «Салавата» до четырех шайб.

Во втором периоде разгром продолжился. На 33-й минуте встречи Алексей Василевский с подачи Александра Шарова и Артема Пименова забрасывает пятую безответную шайбу. А на 45-й минуте матча Данил Башкиров оформляет хет-трик и делает счет 6:0 в пользу гостей.

Лишь за 3 минуты 59 секунд магнитогорцы отыгрывают одну шайбу после броска Павла Акользина. На последней минуте Максим Карпов еще чуть сокращает отставание.

Итог – 2:6, «Металлург» уступает у себя дома «Салавату Юлаеву».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»