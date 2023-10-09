В Челябинске трамваи не поделили поворот

Утром 9 октября в Челябинске столкнулись два трамвая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в 7:20 на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. Трамваи, следовавшие по маршруту №7 во встречных направлениях, не смогли разъехаться на повороте. В итоге один из них сошел с рельсов.

Никто не пострадал. Движение трамваев на данном участке было остановлено более чем на час.

Челябинск, Павел Зварзин

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