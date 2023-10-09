На одном из оживленных путепроводов Челябинска ограничили движение

Челябинских автомобилистов предупредили о возможных проблемах на мосту от железнодорожного вокзала в Ленинский район.

«В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 10 октября ограничено движение по крайней правой полосе на съезде с путепровода «Челябинск-главный» на улицу Степана Разина», – сообщили РИА «Новый День» в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Павел Зварзин

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