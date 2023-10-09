На одном из оживленных путепроводов Челябинска ограничили движение

Челябинских автомобилистов предупредили о возможных проблемах на мосту от железнодорожного вокзала в Ленинский район.
«В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 10 октября ограничено движение по крайней правой полосе на съезде с путепровода «Челябинск-главный» на улицу Степана Разина», – сообщили РИА «Новый День» в мэрии.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube